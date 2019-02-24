МИД Швеции вызвал посла РФ из-за действий российского Су-27 над Балтикой

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Посла России в Швеции вызвали в министерство иностранных дел королевства в связи с инцидентом, когда российский истребитель Су27 приблизился на расстояние 20 метров к шведскому самолету разведки над Балтикой. Об этом сообщила в воскресенье представитель ведомства Диана Кудхаиб, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Российский посол вызван в министерство иностранных дел. В понедельник он будет принят главой отдела МИД по безопасности полетов в Европе", - рассказала представитель МИД Швеции.

Напомним, в пятницу, 22 февраля вооруженные силы королевства Швеция сообщили, что во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели российский истребитель СУ-27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки над Балтийским морем.

Министр обороны страны Петер Хультквист, комментируя инцидент Шведскому радио, назвал такое поведение российских ВВС неприемлемым.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили журналистам в пятницу, что российский истребитель Су-27 из дежурных сил по ПВО 19 февраля проконтролировал над нейтральными водами Балтийского моря полет самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции, приближавшегося к границам России. По словам представителей ведомства, Су-27 находился на безопасном расстоянии.