Окончательное голосование о сделке по Brexit состоится до 12 марта - Мэй

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутаты смогут провести окончательное голосование относительно соглашения по выходу страны из Европейского Союза до 12 марта, передаёт УНН си ссылкой на BBC.

Обращаясь к журналистам на полях саммита в Египте, г-жа Мэй заявила, что исключает проведение парламентского голосования по ее сделке на следующей неделе.

По ее словам, переговоры с Европейским союзом "все еще продолжаются".

Напомним, 21 февраля премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели конструктивные переговоры по Brexit, договорились вновь встретиться до конца месяца и не исключили, что соглашение о будущих отношениях Лондона и Брюсселя может быть изменено.

Как сообщал УНН, по информации СМИ, члены британского правительства считают, что его глава Тереза Мэй должна объявить о своей отставке после проведения выборов в органы местной власти, которые пройдут в Англии и Северной Ирландии 2 мая. Таким образом Мэй должна позволить новому лидеру правящей Консервативной партии провести следующий этап переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Так, выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.