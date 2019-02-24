Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 февраля 2019 22:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5685
Версия для печати

Украинские самбисты завоевали 19 медалей на турнире в Белоруссии

Украинские самбисты завоевали 19 медалей на турнире в Белоруссии

фотогалерея

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Минске завершился Международный турнир по самбо категории "А" на призы президента Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию самбо Украины.

Во второй день соревнований украинцы завоевали 9 медалей - 2 "золотые", 4 "серебряные" и 3 "бронзовых". Общий задел составил 19 наград (6 - 5 - 8).

Чемпионами в составе сборной Украины во второй день стали Анастасия Новикова (весовая категория до 52 кг) и Размик Тоноян (боевое самбо, более 100 кг). "Серебро" на счету Кристины Бондарь (до 52 кг), Александра Вариченко (боевое самбо, более 100 кг), Константина Архипова (боевое самбо, 90 кг) и Галины Ковальской (до 80 кг). Бронзовые награды добавили Виталий Гребенюк (боевое самбо, более 100 кг), Петр Давыденко (боевое самбо, 90 кг), Александр Воропаев (боевое самбо, 62 кг).

Напомним, что в конце прошлого года украинцы завоевали более двух десятков наград на Кубке Европы в Мадриде.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Беларусь, самбо
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.