Украинские самбисты завоевали 19 медалей на турнире в Белоруссии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Минске завершился Международный турнир по самбо категории "А" на призы президента Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию самбо Украины.

Во второй день соревнований украинцы завоевали 9 медалей - 2 "золотые", 4 "серебряные" и 3 "бронзовых". Общий задел составил 19 наград (6 - 5 - 8).

Чемпионами в составе сборной Украины во второй день стали Анастасия Новикова (весовая категория до 52 кг) и Размик Тоноян (боевое самбо, более 100 кг). "Серебро" на счету Кристины Бондарь (до 52 кг), Александра Вариченко (боевое самбо, более 100 кг), Константина Архипова (боевое самбо, 90 кг) и Галины Ковальской (до 80 кг). Бронзовые награды добавили Виталий Гребенюк (боевое самбо, более 100 кг), Петр Давыденко (боевое самбо, 90 кг), Александр Воропаев (боевое самбо, 62 кг).

Напомним, что в конце прошлого года украинцы завоевали более двух десятков наград на Кубке Европы в Мадриде.