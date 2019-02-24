За прошедшую неделю линию разграничения пересекло четверть миллиона граждан

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В течение уходящей недели, КПВВ на линии разграничения пересекло четверть миллиона граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В течение ухоядщей недели все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей работали по зимнему графику работы в штатном режиме. Всего за это время в установленном порядке пограничниками оформлено 248 тысяч граждан и 30 тысяч транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 121 лицу в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов", - говорится в сообщении.

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Пограничники добавили, что подконтрольные российской оккупационной администрации наемники дважды нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении определенного времени их работы. Так, по отдельным решениям командования Объединенных сил в этих случаях продолжалась работа контрольных пунктов, а пограничники обеспечивали пропуск граждан.

"В КПВВ пограничниками оформлено 24 внутренне перемещенные лица, через гуманитарный кризис и систематические нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории", - добавили в ведомстве.

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Пограничниками, в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе проведения операции Объединенных сил, обнаружено 17 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки, и 3 незаконных идентификационных документы, выданные оккупационной администрацией РФ.

"К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечены 3 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в неудачах пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы. Кроме этого выявлено одного гражданина Украина, который нарушил режимные правила в КПВВ, и двух иностранцев за нарушение правил пребывания на территории Украины", - добавили в ведомстве.

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Также пограничниками зафиксировано 5 случаев, когда граждане пытались "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальной полиции направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений.

Напомним, сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе на въезд и выезд находилось 235 автомобилей.