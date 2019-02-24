В Москве горит Пушкинский музей, эвакуировано 100 человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Москве горит Пушкинский музей. Администраци музея до приезда пожарных эвакуировали 100 человек. Об этом сообщает Mash, передает УНН.

“Горит Пушкинский музей в Москве. К зданию на Пречистенке мчат пожарные. Информации о пострадавших пока нет”, — идется в сообщении.

Из-за информации о пожаре эвакуировали 100 человек.

Пожарные ищут причину возгорания — проводят разведку помещений. До их приезда администрация музея успела вывести посетителей и сотрудников.

Напомним, в Москве вспыхнул пожар в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.