Фехтовальщица Харлан стала призером международного Гран-при

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Представительница Украины Ольга Харлан попала на пьедестал почета с Гран-при по фехтованию в Каире, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

На пути к полуфиналу Харлан оказалась сильнее китаянки Хенг Янг, россиянки Ольги Никитиной, украинки Алины Комащук и китаянки Шао Йаки. В борьбе за выход в финал она всего в один укол проиграла кореянке Чои Су Йон. В результате у Харлан "бронза".

Победительницей турнира стала россиянка Софья Великая, которая одолела кореянку 15:12.

Заметим, что украинка впервые завоевала медаль в нынешнем сезоне на международной арене.

Напомним, украинские шпажисты успешно выступили на этапе кадетского цикла в финском городе Эспоо.