Аваков: МВД не работает ни на президента, ни на оппозицию

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что МВД не работает ни на президента, ни на оппозицию и отмечает, что полиция не должна быть участником никаких схем и заговоров. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.

"Мы понимаем, что полиция не должна быть участником никаких схем и заговоров. МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию. МВД работает на результат. Я хочу, чтобы эти выборы прошли прозрачно и понятно для всех", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что полиция будет реагировать на все обращения о нарушениях во время избирательного процесса, независимо от того эта информация будет поступать от оппозиции или от о собственном кандидата.

"Так будет до самого финиша выборов", - резюмировал он.

Напомним, сегодня на сайте МВД заработает он-лайн система всех нарушений во время избирательного процесса.