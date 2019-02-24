Аваков: МВД не работает ни на президента, ни на оппозицию
Арсен Аваков
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что МВД не работает ни на президента, ни на оппозицию и отмечает, что полиция не должна быть участником никаких схем и заговоров. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.
"Мы понимаем, что полиция не должна быть участником никаких схем и заговоров. МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию. МВД работает на результат. Я хочу, чтобы эти выборы прошли прозрачно и понятно для всех", - подчеркнул он.
Министр также отметил, что полиция будет реагировать на все обращения о нарушениях во время избирательного процесса, независимо от того эта информация будет поступать от оппозиции или от о собственном кандидата.
"Так будет до самого финиша выборов", - резюмировал он.
Напомним, сегодня на сайте МВД заработает он-лайн система всех нарушений во время избирательного процесса.