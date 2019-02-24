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Явка на выборах в Молдове составила почти 50%

Явка на выборах в Молдове составила почти 50%

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Явка избирателей на парламентских выборах в Молдове на момент закрытия участков в 21:00 составила 49,16%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, передает УНН.

Согласно данным ведомства, на выборах в республике проголосовало более 1,445 млн граждан страны. Активность в Кишиневе составила 49,64% — более 321 тысячи избирателей.

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Молдове впервые по смешанной избирательной системе. Она предполагает, что 50 депутатов будут избраны по прежней схеме, а 51 — по одномандатным округам. Одновременно с выборами проводился республиканский консультативный референдум, на котором с гражданами советовались по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61 и по возможности отзыва избирателями депутата.

Для этих выборов порог явки избирателей был отменен. Партиям же для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока — 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.

Как сообщал УНН, Канду рассказал, как РФ пытается повлиять на выборы в республике.

Источник: УНН
Теги: выборы, Молдова
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