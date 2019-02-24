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Самолет ВМС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма

Самолет ВМС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя, оккупированных РФ, следует из мониторинговых данных авиационного сервиса PlaneRadar в Twitter (сервис российский и отмечает АР Крым как “территорию РФ” — ред.), передает УНН.

Патрульное противолодочное судно P-8A Poseidon с бортовым номером 168 848 слетело с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия в 15:25 по Киеву. Boeing пересек воздушное пространство Болгарии и в 16:45 начал разведывательный полет в районе Керченского пролива на расстоянии 125 км от Крымского моста.

У южного побережья полуострова P-8A Poseidon был замечен в 19:35. Маршрут воздушного судна пролегал в районе оккупированного Севастополя. В указанном районе самолет курсировал около трех часов и несколько раз облетел южные границы полуострова.

Напоминаем, банда с оружием, похищенным в Крыму, несколько лет нападала на валютчиков.

Источник: УНН
Теги: США, Крым, Украина, оккупация, разведка
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