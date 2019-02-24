Пенс 25 февраля объявит о конкретных шагах США в отношении Венесуэлы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 25 февраля, в Боготе объявит о “конкретных шагах” и “четко определенных мерах” в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщил в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации, передает УНН.

“Произошедшее вчера (в субботу) не помешает нам доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу”, — отметил источник агентства. Он отказался приводить дополнительные подробности.

Пенс в понедельник отправится в Боготу, где собирается встретиться с лидерами стран Группы Лимы и обсудить ситуацию в Венесуэле. Кроме того, как заявил в субботу президент Колумбии Иван Дуке, организация рассмотрит вопрос введения новых мер по усилению дипломатической блокады Боливарианской Республики. В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что примет участие в заседании и встретится с Пенсом.

Как информировал УНН, новые беспорядки, спровоцированные противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, состоялись в воскресенье в бразильском городе Пакарайма, у границы между двумя странами.