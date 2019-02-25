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ГСЧС: в Полтаве произошел пожар на территории рынка, ЧП - ликвидировано

ГСЧС: в Полтаве произошел пожар на территории рынка, ЧП - ликвидировано

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Полтаве горел рынок на территории бывшего завода, на месте ЧП работали 40 пожарных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Полтавской области.

В Полтаве 24 февраля в помещении на территории бывшего турбомеханического завода произошел пожар, загорелись торговые помещения рынка “Киевский”, размещенные на заводской территории. Как сообщили местные СМИ — пожар начался около 18 часов.

Впоследствии, в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области сообщили, что: “21:17. Пожар торговых помещений на бывшей территории Полтавского завода ликвидирован. Работало от ГСЧС 39 человек личного состава и 11 единиц техники”.

Напоминаем, в Днепропетровской области во время пожара в многоэтажке — спасены 10 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Полтава и Полтавская область, ГСЧС
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