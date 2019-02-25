Финская компания представила первую в мире Nokia с пятью камерами

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Финская компания HMD Global представила четыре новых смартфона. Об этом говорится в соответствующем сообщении на ее сайте, передает УНН.

Главной новинкой в пресс-службе называют модель Nokia 9 PureView “с первой в мире матрицей из пяти камер с оптикой ZEISS”. Объективы расположены в тыловой части смартфона. Подобное решение, как считают в компании, позволит передать “технологию компьютерной визуализации следующего поколения в руки любителей фотографии”.

“Каждый снимок, сделанный с помощью Nokia 9 PureView, (будет) представлен в формате HDR. Пять камер одновременно захватывают изображение и объединяют его в одну 12-мегапиксельную фотографию”, — указывается в пресс-релизе.

В целом смартфон, по мнению представителей HMD Global, был создан именно для фотографов, с учетом их потребностей. Nokia 9 PureView, как заметили в пресс-службе, также “позволяет захватывать изображения в несжатом формате RAW „DNG“ и редактировать их непосредственно на телефоне”.

Основными техническими новинками других представленных 24 февраля смартфонов — Nokia 4.2 и Nokia 3.2 — в компании в свою очередь назвали “передовой дизайн” и выделенную кнопку Google Assistant (облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google). Подобное решение, как считают в HMD Global, может “изменить взаимодействие пользователя со смартфоном”. Одно нажатие на Google Assistant, как пояснили в пресс-службе, позволит получить мгновенный доступ к помощнику Google. Последний в свою очередь поможет Nokia выполнять действия в течение всего дня, например, выполнять звонки или включать музыку.

Кроме того, Nokia 3.2, согласно сообщению на сайте компании, оснащена “лучшим в сегменте” дисплеем, который без дополнительной зарядки способен проработать два дня. На смартфон также установлены две камеры — 13-мегапиксельная и 5-мегапиксельная.

Еще один новый смартфон HMD Global — ​Nokia 1 Plus — гаджет премиум-класса с большим экраном и “высококачественным дизайном”, говорится в пресс-релизе. Этот телефон, по информации представителей компании, оснащен последней версией Android 9 Pie (версия Go). Остальных деталей об этом смартфоне в сообщении на сайте HMD Global не приводится.

Напоминаем, компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold.