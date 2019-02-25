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Понедельник, 25 февраля 2019, 01:18 • Сергей Куркович • 3630
Ряд украинок вошел в 20-ку лучших гонки преследования ЧЕ по биатлону
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В рамках чемпионата Европы по биатлону в белорусском городе Раубичи прошла гонка преследования среди женщин, сообщает УНН.
Восьмое место Анастасии Меркушиной (3 промаха) стало лучшим среди всех пяти украинок, которые стартовали. Валентина Семеренко и ее сестра Вита заняли места во втором десятке — 13 и 16 соответственно. Также в 20-ке оказалась Надежда Белкина (2).
“Золото” в гонке преследования завоевала россиянка Екатерина Юрлова-Перхта. Серебряную медаль на домашнем турнире завоевала Ирина Кривко из Беларуси. Бронзовая награда — у Надин Хорхлер из Германии.
Отметим, что наша Юлия Журавок не стартовала на этот раз.
Как сообщал УНН, Меркушина также занимала 8 место в рамках спринта на ЧЕ.
Источник: УНН