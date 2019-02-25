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Испания отказалась поддерживать военное вмешательство в Венесуэлу

Испания отказалась поддерживать военное вмешательство в Венесуэлу

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррел предупредил, что Испания не будет поддерживать военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле со стороны иностранных государств. Об этом он заявил журналистам в Египте перед открытием саммита Лиги арабских государств и Европейского Союза. Его слова приводит агентство EFE, передает УНН.

“Мы четко предупредили, что мы решительно не будем поддерживать и осудим любую иностранную военную интервенцию (в Венесуэлу), которая, как мы надеемся, не произойдет”, — сказал глава внешнеполитического ведомства. “Не все варианты (для урегулирования ситуации) находятся на столе”, — добавил Боррел.

Прежде подобную фразу (но в отношении режима президента Николаса Мадуро) использовал американский лидер Дональд Трамп. В конце января, отвечая на вопрос журналиста о том, предполагает ли Белый дом военный вариант решения ситуации в боливарианской республике, Трамп заявил, что сейчас в США конкретно “ничего не рассматривают”. Однако “все варианты находятся на столе”, добавил он.​

Напоминаем, Пенс 25 февраля объявит о конкретных шагах США в отношении Венесуэлы.

Источник: УНН
Теги: Испания, Венесуэла
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