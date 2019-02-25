В Молдове обнародовали предварительные итоги парламентских выборов

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует на своем сайте предварительные результаты парламентских выборов. Голосование состоялось в республике накануне, передает УНН.

После обработки 27,88% протоколов на выборах лидирует Партия социалистов (PSRM), ранее ее возглавлял президент Молдовы Игорь Додон. Согласно предварительным итогам, она набирает 30,01% голосов. Следом за ней идет правящая Демократическая партия (28,97%). Третье место, согласно последним данным к 0:50, на выборах занимает впервые участвовавший в голосовании избирательный блок ACUM (“Сейчас”). Он набирает 21,18%.

Также в пятерку лидеров входит партия “Шор”, бизнесмена Илана Шора (так же принимает участие в кампании в первый раз). Она набирает 10,41% голосов. За ней расположилась республиканская Партия коммунистов (4,15%). ​

Напоминаем, явка на выборах, по данным ЦИК, составила 49,16%. Порог для нее на этих выборах был отменен. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 6%, а избирательному блоку — барьер в 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.