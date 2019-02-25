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Преподавание на эстонском поддерживают большинство партий - президент Эстонии

Преподавание на эстонском поддерживают большинство партий - президент Эстонии

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Большинство политических сил в Эстонии выступает за единую систему школьного образования на эстонском языке. С таким мнением в воскресенье выступила президент страны Керсти Кальюлайд, информирует УНН.

“Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке, которая не делила бы наших людей на две общины”, — сказала она в своей речи по случаю 101-летия независимости республики.

“Готовность наших русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растет, — добавила Кальюлайд. — Конечно, путь от желания к плану долог и сложен и, между прочим, сопряжен с немалыми расходами. Но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности”.

В российских школах Эстонии учатся более 20% всех школьников страны. На русском языке в них могут выкладываться не более 40% общего количества предметов.

Как сообщал УНН, министр юстиции Эстонии призвал отказаться от проведения общего диктанта по русскому языку.

Источник: УНН
Теги: Эстония
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