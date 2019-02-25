Сегодня лидеры УПЛ проведут первые матчи после возобновления чемпионата

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Двумя баталиями завершится программа 19-го тура Украинской Премьер-лиги, который продолжился после зимней паузы, информирует УНН со ссылкой на сайт УПЛ и ФК “Шахтер”.

В 18:30 на поле НСК “Олимпийский” в гости к киевскому “Динамо” выйдет бронзовый призер чемпионата “Заря”.

“Динамовцы” забивают голы луганскому клубу в течение 8-ми игр чемпионатов — 17 мячей. А “Заря” не может победить “Динамо” в УПЛ в течение 5-ти игр подряд. Также “Динамо” с 23 сентября обходится без ничьих в УПЛ течение 11 игр (8 побед и 3 поражения).

Интересно, что киевский коллектив при арбитре Виталии Романове еще ни разу не проигрывал в УПЛ, а “Заря” не побеждает в УПЛ 6 матчей подряд при работе Романова.

Программу 19-го тура начиная с 19:00 закроет центральный поединок в Харькове, где встретятся первая и третья команды таблицы — “Шахтер” и “Александрия”.

“Шахтер” после сборов уже провел матче 1/16 финала Лиги Европы с “Айнтрахт”, уступив в крайнем 1:4.

С 10-го по 17-й тур включительно продолжалась серия “желто-черных” в УПЛ без поражений c 6 победами и 2 ничьими. Лишь в последней встрече года они уступили “Львову” со счетом 1:2, пропустив на вторую строчку таблицы “Динамо”.

В 15 поединках между командами “оранжево-черные” одержали 13 побед, по 1 разу фиксировались ничья и успех соперника.

Зимой в “Александрии” было 2 сбора в Турции, где произошло 9 спаррингов. Уже вписались в коллектив новички Денис Дедечко, Валерий Лучкевич и арендованный у “Шахтера” Владислав Кулач.

Добавим, что в матче не сыграет Дмитрий Шастал, под вопросом готовность Василия Грицука.