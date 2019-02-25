Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы и вернулись в Колумбию. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на миграционную службу Колумбии, передает УНН.

Как отмечает издание, дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в городах Сан-Антонио, Сан-Кристобаль, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулия. Все консулы перешли границу пешком через ближайшие пропускные пункты.

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо распорядился о возвращении дипломатов в страну, несмотря на то, что Хуан Гуайдо рекомендовал консулам оставаться в стране.

“Чтобы сохранить жизнь и неприкосновенность колумбийских дипломатов, они вернутся в Колумбию как можно скорее”, — говорил Трухильо..

Как сообщал УНН, на территории Колумбии попросили убежища более 60 венесуэльских военных.