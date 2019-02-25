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Катастрофа грузового Boeing 767 в Техасе: подтверждена гибель всего экипажа

Катастрофа грузового Boeing 767 в Техасе: подтверждена гибель всего экипажа

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Три человека, находившиеся на борту грузового самолета Boeing 767, потерпевшего в субботу аварию близ населенного пункта Ануак (штат Техас), погибли. Об этом сообщила в воскресенье авиакомпания Atlas Air, которая была оператором самолета, передает УНН.

“Atlas Air с глубокой скорбью подтверждает, что три человека, находившиеся на борту во время выполнения рейса 3591, не выжили в аварии, произошедшей в субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас”, — информировала авиакомпания в своем заявлении.

Двухмоторный Boeing 767 совершал рейс из Майами (штат Флорида) в международный аэропорт имени Джорджа Буша города Хьюстон (штат Техас). Самолет, как сообщило Федеральное авиационное управление, упал в воды залива Тринити-Бей.

Источник: УНН
Теги: США, авиакатастрофа
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