Украинский фристайлист стал победителем Кубка Европы в Чехии

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинец Орест Коваленко выиграл соревнования на Кубке Европы по слоупстайлу в Чехии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.

В мужской турнирной сетке кроме Ореста Коваленко, Николай Веприк получил 12 результат, Даниил Степанюк — 15, Иван Хоменко не стартовал. Общее количество участников составило 19-ть спортсменов.

Среди девушек Екатерина Коцарь завоевала 5 место, Диана Дьяков не стартовала.

Для Коваленко этот взрослый Чемпионат мира стал дебютным. Для других слоупстайлистив Кубок Европы является первым международным соревнованием в 2019 году.

Стоит отметить, что на чемпионате мира 2019 Коваленко занял 23-ю строчку.