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Заподозренный в выводе денег из РФ олигарх вошел в парламент Молдовы

Заподозренный в выводе денег из РФ олигарх вошел в парламент Молдовы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Молдавский предприниматель и лидер правящей в республике Демократической партии Владимир Плахотнюк (Bloomberg и Forbes без указания размера состояния называют его самым богатым человеком Молдовы) вошел в республиканский парламент по итогам выборов по одномандатным округам. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте местного ЦИК, передает УНН.

За Плахотнюка, согласно им, после обработки 95,42% протоколов проголосовали 72,94% избирателей в Ниспоренском округе (20287 человек). Его основные соперники — заместитель председателя Либерально-демократической партии, журналист Ион Тергуцэ и представитель Партии социалистов (PSRM) Павел Артамонов получили там 17,8% и 6,52% соответственно.

Также по одномандатным округам после подсчета 95,47% бюллетеней в парламент республики был избран премьер-министр Молдовы Павел Филип (45,56%) и лидер оппозиционной Партии социалистов Зинаида Гречаный (46,17%), следует из материалов Центризбиркома.

По партийным спискам в законодательный орган войдут члены Партии социалистов (прежде ее возглавлял нынешний президент Молдавии Игорь Додон). Они являются лидерами партийного голосования. По данным ЦИК, после обработки 95,47% протоколов, PSRM заручились поддержкой 31,71% избирателей. Помимо них в парламенте окажутся представители партии Плахотнюка — демократы. Они набирают 24,45%. Вместе с ними кресла в высшем законодательном органе республики займут впервые члены избирательного блока ACUM (“Сейчас”, 25,30%, второе место на выборах) и представители партии “Шор” (8,55%). Остальные партии не сумели преодолеть необходимый барьер в 6%.

Как сообщал УНН, социалисты удерживают лидерство на выборах в Молдове.

Источник: УНН
Теги: выборы, Молдова
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