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Молодежная сборная Украины получила соперников на ЧМ-2019

Молодежная сборная Украины получила соперников на ЧМ-2019

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В польской Гдыне с участием сборной Украины состоялась процедура жеребьевки мирового первенства 2019 года среди юношеских команд U-20, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.

Подопечные Александра Петракова по показателю страны на последних пяти чемпионатах мира в категории U-20 находились в третьей корзине посева. Волею жребия команда попала в группу D, где ее соперниками стали Катар, Нигерия и США.

Состав вторых групп чемпионата мира 2019 (U-20):

Группа A: Польша, Колумбия, Таити, Сенегал;

Группа B: Мексика, Италия, Япония, Эквадор;

Группа C: Гондурас, Новая Зеландия, Уругвай, Норвегия;

Группа E: Панама, Мали, Франция, Саудовская Аравия;

Группа F: Португалия, Корея, Аргентина, ЮАР.

Отмечено, что при формировании четверок учитывался географический принцип, то есть к каждой группе мог попасть только один представитель каждой конфедерации.

Также сказано, что по регламенту ЧМ-2019 (U-20), в 1/8 финала выйдут по две сильнейшие сборные каждой группы, а также четыре лучшие команды из шести, которые займут третьи места. Далее на претендентов на медали ждет плей-офф до финального поединка.

Добавим также, матчи мирового первенства 2019 (U-20) в Польше будут проходить в шести городах с 23 мая по 15 июня. Финальный поединок состоится в Лодзи.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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