Авторов фильма "Человек на Луне" поздравило с получением "Оскара" NASA

КИЕВ. 25 февраля. УНН. NASA поздравило коллектив фильма “Человек на Луне” (First Man) с присуждением кинопремии “Оскар” за визуальные эффекты. Об этом ведомство информировало в своем Twitter, передает УНН.

“Наши поздравления First Man с наградой „Оскар“ за визуальные эффекты. Мы отмечаем в этом году 50-летие высадки (на Луну), теперь вы видите, каким хитом на киноэкране является историческая миссия на Луну”, — отметило NASA.

Фильм Дэмьена Шазелла “Человек на Луне” с Райаном Гослингом в роли астронавта Нила Армстронга (1930-2012) одержал победу в борьбе за “Оскара” в номинации “Лучшие визуальные эффекты”. На данную награду также претендовали картины “Мстители: Война бесконечности” (Avengers: Infinity War), “Кристофер Робин” (Christopher Robin), “Первому игроку приготовиться” (Ready Player One), “Хан Соло: Звездные войны. Истории” (Solo: A Star Wars Story).

Нил Армстронг был командиром экспедиции Apollo 11. Двумя другими членами экипажа были Базз Олдрин и Майкл Коллинз. Армстронг и Олдрин прилунились в спускаемом модуле Eagle 20 июля 1969 года. Коллинз тогда оставался на окололунной орбите на борту командного модуля Columbia.

Congratulations to @FirstManMovie on your visual effects #Oscars win. As we celebrate the # Apollo50th anniversary this year, see how the historic Moon mission hit the big screen : https://t.co/Jjs3wZdOYU

Learn more about the # Apollo50th anniversary: https://t.co/LYmABrlzYe pic.twitter.com/1BwLUDaWsd