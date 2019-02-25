ГБР задержало в Киевской области на взятке полицейского

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции при получении неправомерной выгоды 3 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Генеральная прокуратура.

“По предварительной информации, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Белоцерковской полиции требовал и получил от гражданина средства, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу. Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи средств”, — указано в сообщении правоохранителей.

Решается вопрос о сообщении задержанному полицейскому о подозрении в предварительной квалификацией “вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом” (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напоминаем, командир военного полигона требовал “откат” в 24 тысячи долларов США.