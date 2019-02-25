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США и КНДР могут договориться в Ханое о завершении Корейской войны

США и КНДР могут договориться в Ханое о завершении Корейской войны

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Соединенные Штаты и КНДР во время саммита глав государств, который состоится в Ханое 27-28 февраля, могут договориться о заключении мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне (1950-1953). Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя Голубого дома (официальной резиденции президента Республики Корея) Ким Ый Гёма, передает УНН.

“Я верю, что возможность существует, — приводит агентство слова представителя администрации президента Республики Корея. — Сейчас никаким образом нельзя предположить, какой вид будет иметь декларация, но я верю, что США и КНДР могут достичь соглашения о заключении мирного договора, который завершит (Корейскую) войну, в любом формате”.

Напоминаем, некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Южная Корея
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