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В Украине сегодня до 7 градусов тепла

В Украине сегодня до 7 градусов тепла

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Неделя в Украине начнется без существенных осадков, лишь на востоке - местами небольшие осадки. Температура воздуха днем поднимется до 7 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"25 февраля в восточных областях местами небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
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