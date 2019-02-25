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Понедельник, 25 февраля 2019, 08:13 • Юлия Шрамко • 3975
В Украине сегодня до 7 градусов тепла
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Неделя в Украине начнется без существенных осадков, лишь на востоке - местами небольшие осадки. Температура воздуха днем поднимется до 7 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"25 февраля в восточных областях местами небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 1° мороза до 4° тепла.
Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.
Источник: УНН