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В зоне ООС состоялись тренировки военных на БМП

В зоне ООС состоялись тренировки военных на БМП

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В районы проведения ООС, военнослужащие одной из бригад провели тренировку с механиками-водителями и операторами-наводчиками боевых машин пехоты БМП-1. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Военнослужащие одной из бригад, выполняет задачи в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", провели тренировку с механиками-водителями и операторами-наводчиками боевых машин пехоты БМП-1", - говорится в сообщении.

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Напомним, на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил прошли практическую тренировку сил и средств противовоздушной обороны аэродрома.

Источник: УНН
Теги: учения, ООС, БМП
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