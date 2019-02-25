Brexit могут отложить до 2021 года - СМИ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) могут отсрочить до 2021 года. Об этом со ссылкой на источники в ЕС сообщило The Guardian, передает УНН.

"Brexit может быть отложен до 2021 года в соответствии с планами, которые будут изучать самые высокопоставленные чиновники ЕС", - пишет издание.

Замена 21-месячного переходного периода дополнительным временем в статусе государства-члена, как отмечается, позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы относительно будущих отношений с целью сделать лишним спорный пункт о backstop относительно ирландской границы.

Брюссель полон решимости не предлагать продление на короткий срок только для того, чтобы вернуться к этому вопросу летом, когда британское правительство опять не сможет продвинуть свой план в парламенте страны.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.

В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.