Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 10:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств
Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3915
Версия для печати

Brexit могут отложить до 2021 года - СМИ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) могут отсрочить до 2021 года. Об этом со ссылкой на источники в ЕС сообщило The Guardian, передает УНН.

"Brexit может быть отложен до 2021 года в соответствии с планами, которые будут изучать самые высокопоставленные чиновники ЕС", - пишет издание.

Замена 21-месячного переходного периода дополнительным временем в статусе государства-члена, как отмечается, позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы относительно будущих отношений с целью сделать лишним спорный пункт о backstop относительно ирландской границы.

Брюссель полон решимости не предлагать продление на короткий срок только для того, чтобы вернуться к этому вопросу летом, когда британское правительство опять не сможет продвинуть свой план в парламенте страны.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.

В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Brexit
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.