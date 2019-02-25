В очередях на пунктах пропуска на Донбассе собралось более 350 авто

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе на въезд и выезд находилось 355 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/50; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 30/25", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что за минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока. Так, из КПВВ последовало 26,3 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств.

Также отмечается, что пропускные операции через линию разграничения в пределах определенных дорожных коридоров начались по зимнему графику. Все КПВВ функционируют в штатном режиме.

Напомним, за прошедшую неделю КПВВ на линии разграничения пересекло четверть миллиона граждан.