Папа Франциск сравнил растление детей с жертвоприношениями

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Папа Римский Франциск сравнил растление детей с обрядами жертвоприношения людей и назвал священников-педофилов "орудиями Сатаны". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

"Мне приходят в голову жестокие религиозные обряды, которые когда-то были распространены в некоторых культурах - языческие ритуалы человеческих жертвоприношений, часто детей", - сказал он.

Папа пообещал принять конкретные меры для борьбы с этим явлением и отметил, что каждое подобное дело будут рассматривать со всей серьезностью.

В то же время понтифик подчеркнул, что сексуальное насилие над детьми - общая проблема, "распространенное явление во всех обществах и культурах".

Как отмечает издание, вероятно, тысячи людей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников за несколько десятилетий. Люди, которые пострадали от действий священнослужителей, призывают принять новые правила, которые бы защищали несовершеннолетних.

Ожидается, что в ближайшее время Ватикан предоставит стратегический план по рассмотрению заявлений о злоупотреблениях со стороны священников, который составили по итогам конференции, посвященной проблеме педофилии в Католической церкви.

Ранее Папа Римский признал факт сексуального насилия священников и епископов над монахинями.