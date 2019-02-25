Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По состоянию на 25 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 59-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 93-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 2410 МВт, ЮУАЭС - 3020 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт", - говорится в повидмоленни.

В "Энергоатоме" добавили, что за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали через балансовые ограничения - 2 млн кВт-ч электроэнергии, а через системные ограничения - 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.

За прошедшие сутки, 24 февраля, станциями выработано 280,13 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 22 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.



