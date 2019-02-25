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Украинец Романчук победил на турнире по плаванию в Бельгии

Украинец Романчук победил на турнире по плаванию в Бельгии

Михаил Романчук

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем Antwerp Diamond Speedo Racе 2019 на дистанции 400 м вольным стилем в бельгийском Антверпене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФПУ.

Михаил Романчук выиграл 400 м вольным стилем с результатом 3.49,05, а Сергей Фролов на той же дистанции завоевал бронзовую медаль - 3.54,18.

На дистанции 400 м комплекс Михаил занял третье место с результатом 4.25,82, а Сергей стал пятым (4.37,41).

Добавим, турнир Antwerp Diamond Speedo Racе 2019 состоялся 23-24 февраля 2019 года в бельгийском Антверпене.

Напомним, в декабре 2018 года Романчук одержал победу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Китае.

Источник: УНН
Теги: плавание
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