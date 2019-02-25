Украинца задержали на попытке перейти линию соприкосновения у Песков

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинца задержали во время его попытки перейти линию соприкосновения с временно оккупированной территории в районе населенного пункта Пески, проверяется информация о "причастности задержанного к вооруженным формированиям Российской Федерации". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 25 февраля, в районе населенного пункта Пески бойцы одного из подразделений Объединенных сил, держущего оборону на этом участке, при попытке пересечения линии соприкосновения с территории, временно неподконтрольной правительству Украины задержали гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Задержанный передан представителям правоохранительных органов и специальных служб.

"На данный момент проводятся следственные действия. Проверяется информация о причастности задержанного к вооруженным формированиям Российской Федерации", - указали в штабе.

Напомним, 24 февраля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.