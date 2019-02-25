Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 10:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств
Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4575
Версия для печати

Украина заработала на "евробляхах" более 13,5 млрд гривен

Украина заработала на "евробляхах" более 13,5 млрд гривен

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Уркаина заработала около 13,6 млрд грн от льготного растаможивания "евроблях". Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совещания по индексации пенсий при участии Президента и правительства, передает УНН.

"Результат сегодняшнего дня: всего через механизмы льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд грн, в том числе по программе старых автомобилей, которые мы можем сейчас использовать на поддержку пенсионеров", - отметил Порошенко.

Он добавил, что деньги, которые будут направлены на выплату пенсионерам с низкой пенсией (меньше или на уровне минимальной), уже на счете пенсионного фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве заговорили о повышении пенсий тем, кто имел маленькие зарплаты в СССР

Как сообщал УНН, индексация пенсий за счет "евроблях" будет рассматриваться в марте.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсии, деньги, евробляхи
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.