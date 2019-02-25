НАПК проверило декларации нардепов Мураева и Семенченко

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о завершении полных проверок деклараций за 2015-2017 годы, представленных 15-ю декларантами, среди которых судьи и два народных депутата Украины Евгений Мураев и Семен Семенченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК на заседании приняло решение о завершении полных проверок деклараций за 2015-2017 годы, представленных 15-ю декларантами, среди которых народные депутаты Украины и судьи. По результатам проверок, которые начались на основании сообщений от разоблачителей коррупции, общественных организаций и правоохранительных органов, приведенные в этих сообщениях факты подтвердились полностью отношении 6-ти декларантов, не подтвердились - в отношении 3-х человек, подтвердились частично - в отношении 2-х человек. Проверки в отношении 4-х декларантов были начаты на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили а Агентстве.

Так, НАПК приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

Евгением Мураевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 и 2017 годы. Семеном Семенченко, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленной). Иваном Бандурой, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2017 год. Павлом Борисенко, судьей Днепропетровского окружного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы. Николаем Гимоном, судьей Днепропетровского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год. Виктором Глиняным, судьей, заместителем председателя Апелляционного суда города Киева, за 2015, 2016 и 2017 годы. Виталием Давнием, судьей апелляционного суда Черновицкой области, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и 2017 годы. Еленой Кузьмишин, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015, 2016 (исправленной), а также за 2017 годы. Ларисой Мороз, судьей Высшего административного суда Украины, за 2015, 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год. Александром Стародубом, судьей Высшего административного суда Украины, за 2015, 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год. Евгением Чаку, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 год, а также судьей Киевского апелляционного административного суда за 2016, 2017 годы. Игорем Тереховым, первым заместителем Харьковского городского головы, за 2015 год (исправленной), а также за 2016, 2017 годы. Алексеем Чепурко, заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов исполнительного комитета Полтавского городского совета, за 2015, 2016 годы, а также за период с 1 января по 24 марта 2017 года (перед увольнением). Эльзары Кайбуллаевой, следователем следственного отделения Новотроицкого отделения полиции ГУ НП в Херсонской области, за 2016 год. Михаилом Новиковым, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога ГУ ГФС в Винницкой области, за 2017 год.

Кроме этого, во время заседания приняты решения о продлении срока полных проверок деклараций в отношении 18-ти человек.

Напомним, НАПК выявило в декларации нардепа недостоверные данные на 2,8 млн грн.