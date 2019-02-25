НАПК проверило декларации нардепов Мураева и Семенченко
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о завершении полных проверок деклараций за 2015-2017 годы, представленных 15-ю декларантами, среди которых судьи и два народных депутата Украины Евгений Мураев и Семен Семенченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК на заседании приняло решение о завершении полных проверок деклараций за 2015-2017 годы, представленных 15-ю декларантами, среди которых народные депутаты Украины и судьи. По результатам проверок, которые начались на основании сообщений от разоблачителей коррупции, общественных организаций и правоохранительных органов, приведенные в этих сообщениях факты подтвердились полностью отношении 6-ти декларантов, не подтвердились - в отношении 3-х человек, подтвердились частично - в отношении 2-х человек. Проверки в отношении 4-х декларантов были начаты на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили а Агентстве.
Так, НАПК приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:
- Евгением Мураевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Семеном Семенченко, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленной).
- Иваном Бандурой, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2017 год.
- Павлом Борисенко, судьей Днепропетровского окружного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Николаем Гимоном, судьей Днепропетровского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год.
- Виктором Глиняным, судьей, заместителем председателя Апелляционного суда города Киева, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- Виталием Давнием, судьей апелляционного суда Черновицкой области, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и 2017 годы.
- Еленой Кузьмишин, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015, 2016 (исправленной), а также за 2017 годы.
- Ларисой Мороз, судьей Высшего административного суда Украины, за 2015, 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год.
- Александром Стародубом, судьей Высшего административного суда Украины, за 2015, 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год.
- Евгением Чаку, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 год, а также судьей Киевского апелляционного административного суда за 2016, 2017 годы.
- Игорем Тереховым, первым заместителем Харьковского городского головы, за 2015 год (исправленной), а также за 2016, 2017 годы.
- Алексеем Чепурко, заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов исполнительного комитета Полтавского городского совета, за 2015, 2016 годы, а также за период с 1 января по 24 марта 2017 года (перед увольнением).
- Эльзары Кайбуллаевой, следователем следственного отделения Новотроицкого отделения полиции ГУ НП в Херсонской области, за 2016 год.
- Михаилом Новиковым, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога ГУ ГФС в Винницкой области, за 2017 год.
Кроме этого, во время заседания приняты решения о продлении срока полных проверок деклараций в отношении 18-ти человек.
Напомним, НАПК выявило в декларации нардепа недостоверные данные на 2,8 млн грн.