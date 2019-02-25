За выходные патрульные Киевской области остановили 14 пьяных водителей

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В эти выходные в Киевской области патрульные остановили 14 пьяных водителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

"Только за выходные патрульные Киевской области обнаружили 14 водителей в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

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Патрульные призывают водителей не нарушать закон.

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