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Понедельник, 25 февраля 2019, 09:51 • Кристина Попова • 5850
За выходные патрульные Киевской области остановили 14 пьяных водителей
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В эти выходные в Киевской области патрульные остановили 14 пьяных водителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.
"Только за выходные патрульные Киевской области обнаружили 14 водителей в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
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Патрульные призывают водителей не нарушать закон.
Напомним, правоохранители устанавливают причины ДТП на столичном Печерске с грузовиком с кирпичом.
Источник: УНН