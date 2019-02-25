Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
62970
Версия для печати

Повышенные пенсии с марта получат более 10 млн украинцев

Повышенные пенсии с марта получат более 10 млн украинцев

КИЕВ. 25 февраля. УНН. С 1 марта повышенные пенсии получат более 10 млн пенсионеров. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время совещания с участием Президента и членов правительства по индексации пенсий, передает УНН.

"С 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически перечислены 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения - 255 грн, это не значит, что каждый пенсионер получит 255 - средства распределятся в соответствии с формулой, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера", - отметил Рева.

Напомним, в правительстве заговорили о повышении пенсий тем, кто имел маленькие зарплаты в СССР.

Источник: УНН
Теги: пенсии, Минсоцполитики, повышение, Андрей Рева
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.