Выборы в Молдове: в парламент проходят четыре политсилы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В понедельник, 25 февраля, зафиксированы первые результаты парламентских выборов, которые проходили в Республике Молдова накануне, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

К 7:00, согласно данным ЦИК, обработано 98% протоколов.

Зафиксированы следующие результаты: Партия социалистов Республики Молдова набирает 31,45%; Демократическая партия – 24,02%, Блок ACUM – 26,03% и Партия "Шор" – 8,48%.



В воскресенье в Молдове выборы в парламент впервые прошли по смешанной системе. Если прежде 101 депутата выбирали по партийным спискам, то теперь 50 парламентариев будут избраны по прежней схеме, а 51 — по одномандатным округам.



Как сообщал УНН, вместе с парламентскими выборами в Молдове проходил и референдум по сокращению количества депутатов в парламенте и созданию возможности отзыва депутата.