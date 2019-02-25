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Вступила в силу новая редакция порядка организации выезда детей за границу

Вступила в силу новая редакция порядка организации выезда детей за границу

КИЕВ. 25 февраля. УНН. С сегодняшнего дня вступила в силу новая редакция порядка организации выезда детей за границу, которую принял Кабинет министров Украины 20 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой Министерство юстиции Украины.

"Выезд за границу на отдых и оздоровление групп детей, (в том числе сирот и лишенных родительской опеки), в возрасте от 7 до 18 лет, в соответствии с требованиями нового Порядка, утвержденного постановлением Кабмина от 20 февраля 2019 № 117" О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 N 57 и от 21 декабря 2005 N 1251", которая приобрела силу 22 февраля", - говорится в сообщении.

Действие Порядка не распространяется на выезд детей с родителями (опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями), в туристическое путешествие и с другой целью (участие в международных мероприятиях, образовательных, культурных, спортивных программах).

Напомним, Кабинет министров Украины принял в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление.

Источник: УНН
Теги: граница, дети, порядок
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