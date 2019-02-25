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Корью с начала года заболели около 24 тыс. украинцев

Корью с начала года заболели около 24 тыс. украинцев

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Корью с 28 декабря 2018 года до 22 февраля этого года в Украине заболели 24 тысячи 42 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленные в понедельник данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"24 042 человека заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 февраля 2019 года", - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

В Украине сейчас неблагополучная эпидемическая ситуация по кори. По оперативным данным за 7-ю неделю этого года - с 11 по 17 февраля - показатели заболеваемости корью выросли по сравнению с предыдущей неделей на 3,9% - 3 тысячи 264 случая.

Добавим, специфического лечения от кори не существует - предотвратить заболевание может только вакцинация.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, болезнь, корь
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