Ракетный эсминец США прибыл в Одессу

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня утром ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) прибыл в Одессу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Милитарный портал.

"Он пришвартовался у 16-го причала Одесского морского торгового порта. По предварительной информации он пробудит в Одессе три дня", - говорится в сообщении.

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Напомним, второй новейшей есминець- "невидимка" USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) в субботу был введен в эксплуатацию.