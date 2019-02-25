Новостройка "Киевгорстроя" на Обуховской получила адрес

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" сообщает, что жилому дому № 3 в составе проекта строительства жилых домов со встроенно-пристроенным дошкольным учебным заведением по ул. Обуховская, 135-А присвоен адрес, пишет УНН.

"Согласно решению Киевского городского совета, учитывая письмо Департамента градостроительства и архитектуры и обращения ЧАО "ХК "Киевгорстрой" новостройка будет иметь адрес - ул. Обуховская, д. 137-А", - сообщили в компании.

В "Киевгорстрое" также сообщили, что относительно дальнейшего оформления правоустанавливающих документов и заключение договоров с эксплуатирующей организацией, инвесторов будет проинформировано дополнительно.