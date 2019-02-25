Сегодня из-за футбола киевское метро будет работать с ограничениями

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня вечером возможны изменения в работе столичного метро в связи с проведением на спорткомплексе "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Киевского метрополитена.

Фтубольний матч начнется в 18:30, и после его окончания, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, вход пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" может быть ограничен.

Ранее УНН сообщал, что в ближайшее время повторно будет объявлен тендер на разработку технико-экономического обоснования метро на столичный жилой массив Троещина.