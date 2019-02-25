Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Вернуться к списку RSS Архив
11400
Версия для печати

MARUV заявила о готовности отказаться от выступлений в России

MARUV заявила о готовности отказаться от выступлений в России

Певица MARUV

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году, заявила о давлении на себя, добавив, что готова отказаться от выступлений в России. Об этом говорится в сообщении на странице певицы в Facebook в ночь на понедельник, передает УНН.

"Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе! Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года", - указала певица.

Также она добавила, что готова взять на себя все расходы по участию в конкурсе. По ее словам, по договору, который с ней должен подписать НСТУ, ей якобы запрещается любая импровизация на сцене и общение с журналистами без согласования и прочее, а в случае нарушения одного из пунктов - "штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков еще на неопределенную сумму".

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019", - заявила певица.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение-2019", дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гастролировать в РФ, и свое решение по ним.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Евровидение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.