В Казахстане назначили нового премьер-министра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Новым премьер-министром Казахстана назначен Аскар Мамин, который с 2018 года занимал должность первого заместителя главы правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Президента Казахстана.

Президент Нарсултан Назарбаев, распустил предыдущее правительство 21 февраля, выдвинул на рассмотрение парламента кандидатуру на пост премьера Аскара Мамина.

"Под его руководством было осуществлено многое, особенно в сфере инфраструктурного развития", - сказал Назарбаев.

Депутаты выразили поддержку кандидатуре Мамина и Президент подписал указ о его официальном назначении.

Мамин в период 1996-2008 годов работал первым заместителем главы администрации Астаны, вице-министром транспорта и коммуникаций, первым вице-министром индустрии и торговли, министром транспорта и коммуникаций, а затем главой столичной администрации.

С 2008 года Мамин был президентом государственной железной дороги, с 2016 года - председателем ее совета директоров. В правительство он вернулся в 2018 году, занимая должность заместителя премьер-министра.

Напомним, Президент Казахстана Назарбаев распустил правительство на фоне протестов против падения уровня жизни. Распоряжение поступило после двух недель акций протеста, которые начались после трагедии, которая произошла в Астане 4 февраля - тогда в частном доме ночью заживо сгорели пятеро маленьких детей - их родители находились на работе.