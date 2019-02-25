Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
33645
Версия для печати

В реке под Житомиром нашли тело майора ВСУ

В реке под Житомиром нашли тело майора ВСУ

ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Тело майора Вооруженных сил Украины обнаружили в реке на территории военного полигона под Житомиром. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, подполковник юстиции Алексей Рихлюк.

"Тело погибшего майора 1976 года обнаружили в реке Гнилопять 24 февраля", - сообщил Рихлюк.

Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили. По попереденимы выводами, смерть мужчины наступила в результате утопления.

"В настоящее время тело направлено для судебно-медицинского исследования в Житомирский областной бюро судмедэкспертизы. Майор 1967 года рождения, служил в воинской части, которая дислоцируется в Николаевской области. Был откомандирован в Житомир для прохождения курсов на 37-м общевойсковом полигоне ДШВ", - сообщил Рихлюк.

Напомним, в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ из Тернопольской области.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, смерть, Житомир и Житомирская область, военнослужащий, Труп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.