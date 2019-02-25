В реке под Житомиром нашли тело майора ВСУ

ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Тело майора Вооруженных сил Украины обнаружили в реке на территории военного полигона под Житомиром. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, подполковник юстиции Алексей Рихлюк.

"Тело погибшего майора 1976 года обнаружили в реке Гнилопять 24 февраля", - сообщил Рихлюк.

Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили. По попереденимы выводами, смерть мужчины наступила в результате утопления.

"В настоящее время тело направлено для судебно-медицинского исследования в Житомирский областной бюро судмедэкспертизы. Майор 1967 года рождения, служил в воинской части, которая дислоцируется в Николаевской области. Был откомандирован в Житомир для прохождения курсов на 37-м общевойсковом полигоне ДШВ", - сообщил Рихлюк.

Напомним, в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ из Тернопольской области.