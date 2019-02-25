На Донбассе зафиксировали очередное нарушение врагом законов и обычаев войны

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Генеральной прокуратурой Украины в очередной раз задокументирован факт наглого нарушения врагом законов и обычаев войны во время обстрела города Золотое Луганской области. Об этом сообщил в понедельник представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"24.02.2019 около 5:30 с временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву осуществили прицельный обстрел города Золотое Попаснянского района Луганской области", - сообщил Лысенко в Facebook.

На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ, сотрудников Нацполиции и СБУ.

"Прокурорами указанного управления с полным соблюдением требований процессуального законодательства Украины задокументированы факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела разрушено и повреждено 6 жилых домов, 4 хозяйственных постройки и 2 транспортных средства", - сообщил представитель ГПУ.

"В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 152 мм из города Первомайск Луганской области (временно оккупированная территория)", - добавил Лысенко.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд", - отметил представитель ГПУ.

Ранее миссия ОБСЕ потеряла беспилотник возле Луганска.