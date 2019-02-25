Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4005
Версия для печати

Балуха могут этапировать в колонию в Тверской области - адвокат

Балуха могут этапировать в колонию в Тверской области - адвокат

Владимир Балух

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинский политзаключенного и крымского фермера Владимира Балуха могут этапировать в колонию в Тверской области Российской Федерации. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Сейчас он находится в республике Адыгея, в городе Армавир и в ближайшее время, есть информация, что его планируют этапировать в одну из колоний Тверской области. При этом, колония "красная", где администрация использует так называемый "актив" среди заключенных, чтобы те запугивали остальные заключенных", - рассказал Полозов.

По словам адвоката, российские власти не смогла простить Балуху украинский флаг поднятый над его домом во время оккупации полуострова и теперь мстит за принципиальную позицию политзаключенного. Также защитник отметил, что вывоз Балуха с полуострова в Россию является абсолютно незаконным.

Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию о переводе украинского политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в город Краснодар в России.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Источник: УНН
Теги: колония, политзаключенные, Владимир Балух
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.