Расстрелянный захватчик бангладешского самолета имел только игрушечный пистолет

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Захват самолета, летевшего в столицу Объединенных Арабских Эмиратов и совершившего вынужденную посадку в Бангладеш, не имел с собой никакого оружия и угрожал экипажу игрушечным пистолетом. Его убили во время штурма, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

После аварийной посадки самолета в аэропорту Читтагонг, которая состоялась в результате угрозы захватить рулевую кабину, силовики ворвались внутрь и расстреляли нарушителя.

При этом никакого оружия или взрывчатых веществ у захватчика не нашли - при нем был только игрушечный пистолет, которым он и угрожал пилотам.

"Пистолет у подозреваемого был игрушечным пистолетом, и он не имел бомбы, прикрепленной к телу", - сообщили в полиции.

Отмечается, что человек был в состоянии психического расстройства - у него были проблемы с женой, и он требовал разговора с премьер-министром, когда пытался захватить самолет.

Сейчас управление гражданской авиации исследует, каким образом пассажир смог пройти на борт с пистолетом, пусть даже с игрушечным. Согласно сообщению министра авиации Наима Хасана, управление гражданской авиации несет ответственность за поиск у пассажиров запрещенных или подозрительных предметов.

"Большой вопрос для нас, как человек сел с пистолетом", - сказал министр.

Напомним, 24 февраля рейс Biman Bangladesh Airlines, направлявшийся в Дубай, совершил вынужденную посадку в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш после попытки захвата.