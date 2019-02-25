Кириленко: отмена гастролей по РФ не снимает рисков для Украины на Евровидении

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Теоретическая отмена нескольких концертов в РФ не снимает информационных рисков, которые получит Украина, если на международном песенном конкурсе "Евровидение" ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому, решение по этому поводу должно быть взвешенным. Об этом заявил в понедельник вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает УНН.

"Теоретическая отмена нескольких концертов в РФ не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на "Евровидении" ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому решение надо принять взвешенное. Украинским. А не гибридным", - написал Кириленко в Twitter.

Добавим, в Украине разгорелся скандал вокруг украинского представителя на Евровидении-2019. В частности, из-за гастролей по России.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на Евровидение-2019, дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запретом гастролировать в РФ, и свое решение по ним.

MARUV заявила о давлении на себя, добавив, что готова отказаться от выступлений в России.